Пеп допустил, что Филлипс сыграет в центре обороны против «МЮ»: «Он здорово помог «Ман Сити» на этой позиции в последних двух матчах и снова уверен в себе» 

«Манчестер Сити» проведет сегодня с «красными дьяволами» матч за Суперкубок Англии. «Это возможно. Он центральный хавбек, но любит видеть игру перед собой.
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