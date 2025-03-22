Александр Потехин: «Сергей Корнеев был удивительным профессионалом»

Директор ТАСС СПб Александр Потехин о скончавшемся сегодня главе Комитета по туризму Санкт-Петербурга Сергее Корнееве «Сергей был удивительным профессионалом, но профессионалов очень много, а таких смелых в хорошем смысле фантазеров, как Сережа, больше нет.