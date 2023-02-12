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«Сафонов мог бы усилить любую команду в Европе. Сперцяну было бы комфортно в Италии или Испании». Хавбек «Краснодара» Баняц об одноклубниках

«Сафонов мог бы усилить любую команду в Европе. Сперцяну было бы комфортно в Италии или Испании». Хавбек «Краснодара» Баняц об одноклубниках

Михайло Баняц высказался о вратаре «Краснодара» Матвее Сафонове и хавбеке Эдуарде Сперцяне. — Сейчас много новостей о том, что Сперцян может уехать в Европу.

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