Байден заочно поспорил с Трампом насчет соглашения с ХАМАС

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден вступил в заочный спор с Дональдом Трампом насчет того, кто именно из них способствовал достижению новой договоренности между Израилем и движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа.
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