В Подмосковье открылся первый природно-исторический комплекс областного значения

Расположенный более чем на 2,2 тысячах гектаров комплекс «Горковский» открыт на территории двух городских округов Подмосковья по решению регионального правительства, чтобы сохранить природное и историческое наследие.
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