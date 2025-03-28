По делам Гуцул на 28 марта запланированы два заседания суда

По делам башкана Гагаузии Евгении Гуцул запланированы два судебных заседания 28 марта, заявил ТАСС депутат парламента, один из активистов блока оппозиционных партий «Победа» и кандидат на выборах президента в 2024 году Василий Боля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии