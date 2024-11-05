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Мода и Шоу-бизнес

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Маск: актеры Голливуда поддерживают Харрис, опасаясь проблем с работой

Маск: актеры Голливуда поддерживают Харрис, опасаясь проблем с работой

Голливудских актеров через непрямые угрозы заставляют публично поддерживать кандидата от Демократической партии Камалу Харрис на президентских выборах в США, заявил в интервью комику Джо Рогану бизнесмен Илон Маск.

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