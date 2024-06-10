МАУГЛИ - МЕСТЬ ДЖУНГЛЕЙ (хроники проклятого легиона)

Друзья, позвольте мне показать вам мое очередное творение. Здесь всё как обычно — стихи, тексты, сюжетные линии и видеофрагменты принадлежат моему автору, а вот музыка создана в тесном сотрудничестве с Udio Neural Network.
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