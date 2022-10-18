Председатель ГД Володин: три четверти россиян проголосовали за запрет пропаганды ЛГБТ

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин провел опрос касательно пропаганды ЛГБТ. В нем приняли участие 1 миллион 680 тысяч человек, 70% подписчиков депутата проголосовали за запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.