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Председатель ГД Володин: три четверти россиян проголосовали за запрет пропаганды ЛГБТ

Председатель ГД Володин: три четверти россиян проголосовали за запрет пропаганды ЛГБТ

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин провел опрос касательно пропаганды ЛГБТ. В нем приняли участие 1 миллион 680 тысяч человек, 70% подписчиков депутата проголосовали за запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

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