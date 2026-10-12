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Вечерний Новосибирск

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Угрозу химической опасности ликвидировали на Красном проспекте Новосибирска

Угрозу химической опасности ликвидировали на Красном проспекте Новосибирска

На место происшествия выехали спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) и специалисты радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

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