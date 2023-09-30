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ВС РФ поразили семь пунктов дислокации ВСУ на южнодонецком направлении

ВС РФ поразили семь пунктов дислокации ВСУ на южнодонецком направлении

Бойцы российской группировки войск «Восток» ударили по семи пунктам временной дислокации ВСУ на южнодонецком направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова.

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