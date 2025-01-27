Глава челябинского района призвал подчиненных «не жевать сопли». Видео

Глава Нагайбакского района Челябинской области Егор Тимофеев призвал подчиненных «не жевать сопли». Как сообщает местная газета «Всходы», резкую реакцию главы вызвала информация об отставании района по чипированию животных.
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