Гимнастическое шоу с участием лучших гимнасток страны и мира пройдёт в ДС “Большой” 🗓 20 июня, 13:00 | 21 июня, 11:00 📍 Олимпийский проспект, 7 🙋 Вход свободный 🔃 Интересный Сочи.
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Гимнастическое шоу с участием лучших гимнасток страны и мира пройдёт в ДС “Большой” 🗓 20 июня, 13:00 | 21 июня, 11:00 📍 Олимпийский проспект, 7 🙋 Вход свободный 🔃 Интересный Сочи.