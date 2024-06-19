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Интересный Сочи | Куда сходить

1 подписчик
Гимнастическое шоу с участием лучших гимнасток страны и мира пройдёт в ДС

Гимнастическое шоу с участием лучших гимнасток страны и мира пройдёт в ДС “Большой” 🗓 20 июня, 13:00 | 21 июня, 11:00 📍 Олимпийский проспект, 7 🙋 Вход свободный 🔃 Интересный Сочи.

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