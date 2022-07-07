Нуса-Дуа (острів Балі, Індонезія) – місце проведення зустрічі міністрів закордонних справ країн G 20 США: відповідальність за кризу у сфері продовольчої безпеки несе Росія На острові Балі в Індонезії проходить зустріч міністрів закордонних справ країн G20, під час якої це питання є одним із центральних На полях зустрічі міністрів закордонних справ G20 високопоставлений представник […] Сообщение США: відповідальність за кризу у сфері продовольчої безпеки несе Росія появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.