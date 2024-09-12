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За рулем

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10 «кубов» и 9 литров на «сотню» – выгодный грузовик из Ульяновска

10 «кубов» и 9 литров на «сотню» – выгодный грузовик из Ульяновска

Мы ездили на Соллерсе Арго год назад (ЗР № 9, 2023), когда он собирался в Елабуге. Теперь же грузовичок прописался в Ульяновске – что поменялось? Тестовый Арго с промтоварным фургоном сегодня стоит чуть больше 2,5 млн рублей.

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