10 «кубов» и 9 литров на «сотню» – выгодный грузовик из Ульяновска

Мы ездили на Соллерсе Арго год назад (ЗР № 9, 2023), когда он собирался в Елабуге. Теперь же грузовичок прописался в Ульяновске – что поменялось? Тестовый Арго с промтоварным фургоном сегодня стоит чуть больше 2,5 млн рублей.