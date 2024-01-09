Глава МО Украины рассказал о коррупции в ВСУ на 10 миллиардов гривен

Внутреннее расследование Министерства обороны Украины привело к выявлению нарушений, в результате которых было утрачено более 10 миллиардов гривен, сообщил глава военного ведомства страны Рустем Умеров в социальных сетях.
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