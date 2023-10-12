Отопление в жилых домах Уссурийска появится в выходные

Долгожданное тепло придет домой к жителям Уссурийска в грядущий уикенд. Согласно постановлению администрации округа, отопительный сезон в жилых помещениях стартует в воскресенье, 15 октября, сообщает ИА UssurMedia.
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