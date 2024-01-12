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The Jerusalem Post: Израиль подаст в суд на IIHF из-за отстранения от турниров

The Jerusalem Post: Израиль подаст в суд на IIHF из-за отстранения от турниров

Ассоциация хоккея Израиля (IIHA) совместно с олимпийским комитетом страны подаст иск в Спортивный арбитражный суд из-за отстранения национальной команды от турниров под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF).

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