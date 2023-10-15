Легковушка разбилась о припаркованный грузовик в Ленинском районе

В Ленинском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в пресс-службе МВД Крыма. По предварительным данным, ночью водитель автомобиля Ford Focus 1997 года рождения на автодороге Керчь − Симферополь под Феодосией не выбрал безопасную скорость движения и въехал в стоящий на обочине грузовой автомобиль Scania.
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