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Комитет ГД одобрил ограничения на арест беременных и единственных родителей

Комитет ГД одобрил ограничения на арест беременных и единственных родителей

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки, которые ограничивают возможность ареста беременных женщин и родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей или детей-инвалидов без других взрослых.

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