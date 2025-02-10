Комитет ГД одобрил ограничения на арест беременных и единственных родителей

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки, которые ограничивают возможность ареста беременных женщин и родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей или детей-инвалидов без других взрослых.
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