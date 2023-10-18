Зачем в Швейцарии строят лестницы снаружи домов

Есть много различных стран или отдельных мест, где кошки — в почете. Однако в Швейцарии, и в особенности в столице страны Берне, кошки есть почти у всех жителей и для них даже строят отдельные лестницы — прямо по фасаду зданий.
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