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Зачем в Швейцарии строят лестницы снаружи домов

Зачем в Швейцарии строят лестницы снаружи домов

  Есть много различных стран или отдельных мест, где кошки — в почете. Однако в Швейцарии, и в особенности в столице страны Берне, кошки есть почти у всех жителей и для них даже строят отдельные лестницы — прямо по фасаду зданий.

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