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Царьград

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"Мы бежали от смерти в трусах, майках": Пострадавших 150 тысяч мирных. На четвёртый день контрнаступа вскрылись душераздирающие подробности

"Мы бежали от смерти в трусах, майках": Пострадавших 150 тысяч мирных. На четвёртый день контрнаступа вскрылись душераздирающие подробности

Люди по всей стране и за её пределами пришли в ужас после того, как выяснились подробности зверств украинских боевиков в Курской области после освобождения Русского Поречного нашими бойцами.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
за Курск  должден  ответить   министр  обороны  ..  генеральный штаб   и  лично   президент .  это их вина  .  обязаны   извинится перед  народом  .обязаны
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20 час.
АГ
Александр Гуреев
Среди нет офицеров одно фуфло, из всех перечисленных. Чести нет у них. Только числятся, твари, угробили столько людей. 8 лет тянули, не подготовили войска и защиту от хохлов.
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19 час.
тн
татьяна неструева
Путин   строил из  себя либерала демократа .  видимо  ждал  похвалы от запада  как  горбач..  все эта заваруха из за него  .  все это он размазал  на 10 лет  .  был бы  другой  умный  то этого вообще не случилось
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19 час.
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