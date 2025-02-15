"Мы бежали от смерти в трусах, майках": Пострадавших 150 тысяч мирных. На четвёртый день контрнаступа вскрылись душераздирающие подробности

Среди нет офицеров одно фуфло, из всех перечисленных. Чести нет у них. Только числятся, твари, угробили столько людей. 8 лет тянули, не подготовили войска и защиту от хохлов.

тн

татьяна неструева

Путин строил из себя либерала демократа . видимо ждал похвалы от запада как горбач.. все эта заваруха из за него . все это он размазал на 10 лет . был бы другой умный то этого вообще не случилось