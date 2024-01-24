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Суд признал недействительной передачу бренда «Балтика» структуре Carlsberg

Суд признал недействительной передачу бренда «Балтика» структуре Carlsberg

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал недействительной сделку по передаче Karlsberg Kazakhstan исключительной лицензии на интеллектуальную собственность, относящуюся к продукции и бренду «Балтика».

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