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Начался четвертый раунд переговоров между Россией и Украиной

Начался четвертый раунд переговоров между Россией и Украиной

Переговоры пройдут в формате видеоконференции, очной встречи не планируется.Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о начале четвертого раунда переговоров с Россией, сообщает корреспондент The Moscow Post.

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