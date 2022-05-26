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FTC начала расследование против производителей детских молочных смесей из-за общенационального дефицита

FTC начала расследование против производителей детских молочных смесей из-за общенационального дефицита

Федеральная торговая комиссия США (FTC) во вторник, 24 мая, начала расследование в отношении производителей детских молочных смесей, чтобы выяснить, не способствовали ли корпоративные слияния общенациональному дефициту за счет концентрации отрасли.

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