Назаров: на Украине офицеров ВСУ начали привлекать к уголовной ответственности

Бывший советник главнокомандующего Вооруженных сил Украины Виктор Назаров заявил, что высокопоставленных украинских военных начали привлекать к уголовной ответственности, а на бывшего главкома ВСУ, генерала Валерия Залужного может оказываться политическое давление.
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