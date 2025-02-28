Почему наследников приватизированной квартиры может поджидать неприятный сюрприз: три случая

Очевидным преимуществом приватизированной квартиры является возможность передачи ее по наследству. Однако стоит заранее предупредить будущих наследников о возможных неприятных сюрпризах, которые могут возникнуть в процессе наследования такой недвижимости: 1.
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