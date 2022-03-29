Мордой в землю: лихая автомобилистка поставила свой автомобиль в опасную позу

Необычный способ парковки придумала жительница Уссурийска, гоняя по города перед рассветом. На улице Советская автомобиль 38-летней женщины съехал с дороги и, сделав кувырок в воздухе, приземлился не на свои четыре колеса, а на крышу и передний бампер, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ГИБДД Уссурийска.
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