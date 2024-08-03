Подводные новинки Поднебесной В своё время (в 30-е годы прошлого века) соревнование между императорской армией и императорским флотом определяло вектор внешней экспансии Японии.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Подводные новинки Поднебесной В своё время (в 30-е годы прошлого века) соревнование между императорской армией и императорским флотом определяло вектор внешней экспансии Японии.
Свежие комментарии