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Виталий Захарченко: Зашкаливающая коррупция – причина провала ВСУ под Харьковом

Виталий Захарченко: Зашкаливающая коррупция – причина провала ВСУ под Харьковом

Основным событием минувшего дня стал удар ВСУ по Белгороду и кадровые назначения в российском Минобороны… Важнейшим решением Владимира Путина в кадровом вопросе стало предложение назначить Андрея Белоусова на должность главы Минобороны РФ.

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