Виталий Захарченко: Зашкаливающая коррупция – причина провала ВСУ под Харьковом

Основным событием минувшего дня стал удар ВСУ по Белгороду и кадровые назначения в российском Минобороны… Важнейшим решением Владимира Путина в кадровом вопросе стало предложение назначить Андрея Белоусова на должность главы Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии