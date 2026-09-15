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Суть Событий

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Договоренностей об энергетическом перемирии пока нет, но сама идея Трампа очень хорошая, считает Песков

Договоренностей об энергетическом перемирии пока нет, но сама идея Трампа очень хорошая, считает Песков

Дональд Трамп заявил накануне в своей соцсети, что Украина и Россия уже согласились не наносить удары по энергообъектам друг друга.

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