Командир эвакуировал 1000 человек и стал механиком протезов

В 2025 году Андрей Котов, командир эвакуационной группы российской армии на покровском направлении, эвакуировал около тысячи человек, но получил тяжелое ранение.
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