Мощнейшие смерчи могут прийти в Москву уже завтра

В пятницу, 10 июля, Москву может накрыть не просто ливень, а настоящий смерч. Метеоролог Евгений Тишковец (центр «Фобос») бьет тревогу: на город выльется до 11 литров воды на квадратный метр, будет град и ветер, способный срывать крыши.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии