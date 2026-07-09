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Мировое обозрение

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Мощнейшие смерчи могут прийти в Москву уже завтра

Мощнейшие смерчи могут прийти в Москву уже завтра

В пятницу, 10 июля, Москву может накрыть не просто ливень, а настоящий смерч. Метеоролог Евгений Тишковец (центр «Фобос») бьет тревогу: на город выльется до 11 литров воды на квадратный метр, будет град и ветер, способный срывать крыши.

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