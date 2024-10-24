Курское направление: бои в Кореневском районе, обстановка на утро 24 октября 2024 года

На Курском направлении продолжаются интенсивные боевые действия, охватывающие всю линию фронта. Российские войска отражают атаки противника, несмотря на его попытки прорваться на нескольких участках фронта.
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