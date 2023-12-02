Информационно-образовательный проект ´ШАГ´ - ´Школа Активного Гражданина´.

23 ноября 2023 года для учащихся ГУО ´Средняя школа № 23 г.Бобруйска´ прошли мероприятия в рамках информационно-образовательного проекта ´ШАГ´ - ´Школа Активного Гражданина´ - по теме ´Родина моя Беларусь в лицах.
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