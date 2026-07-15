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Газета.ру

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Эксперт по ЖКХ Калинина: об отсутствии воды важно сообщить в жилинспекцию

Эксперт по ЖКХ Калинина: об отсутствии воды важно сообщить в жилинспекцию

Если прошло 10 или 14 дней (в зависимости от региона), а горячей воды по-прежнему в кране нет, необходимо срочно заявить о проблеме, написав на горячую линию Государственной жилищной инспекции и в управляющую компанию.

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