Несколько российских журналистов убиты и ранены в зоне СВО: что известно к этой минуте

Несколько российских журналистов убиты и ранены в зоне СВО: что известно к этой минутеВ зоне проведения специальной военной операции трагически погибли три работника российских средств массовой информации.
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