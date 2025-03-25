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Несколько российских журналистов убиты и ранены в зоне СВО: что известно к этой минуте

Несколько российских журналистов убиты и ранены в зоне СВО: что известно к этой минутеВ зоне проведения специальной военной операции трагически погибли три работника российских средств массовой информации.

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