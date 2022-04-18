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Тарасенко набрал 76-е очко в сезоне НХЛ, установив личный рекорд

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко набрал 3 (1+2) очка в матче с «Нэшвиллом» (8:3). Теперь у россиянина 76 (33+43) баллов – это его новый рекорд за сезон в НХЛ, в котором он провел 69 игр.

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