Тарасенко набрал 76-е очко в сезоне НХЛ, установив личный рекорд

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко набрал 3 (1+2) очка в матче с «Нэшвиллом» (8:3). Теперь у россиянина 76 (33+43) баллов – это его новый рекорд за сезон в НХЛ, в котором он провел 69 игр.