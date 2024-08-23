В «Макси» 1 сентября соберутся педагоги различных направлений, чтобы помочь детям найти занятие по душе

Реклама. ООО "Славел". Erid:2SDnjco5hqcРодителям всегда важно найти ребёнку занятие по душе, а теперь сделать это будет ещё проще, ведь 1 сентября в 14:00 в «Макси», состоится выставка дополнительного образования.
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