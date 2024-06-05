Посол: ЦАР заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере добычи алмазов

Центрально-Африканская Республика заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере добычи алмазов. Как отметил посол России в ЦАР в Александр Бикантов, обе страны работают в области снятия экспортных ограничений в рамках Кимберлийского процесса.
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