Путин: Россия укрепляет суверенитет и развивает Северный морской путь

Президент Владимир Путин на церемонии в Мурманской области подчеркнул значимость укрепления суверенитета России и создания новых экономических возможностей, отметив активное развитие Северного морского пути как важного транспортного коридора.
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