"Ъ": в Госдуме продолжается дискуссия о контроле за рынком техосмотра

Вокруг законопроекта о передаче полномочий по контролю за рынком техосмотра (ТО) от Российского союза страховщиков (РСА) в ведение Росаккредитации разгорелись ведомственные споры, что привело к переносу рассмотрения инициативы в Государственной думе России.
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