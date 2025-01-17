"Ъ": в Госдуме продолжается дискуссия о контроле за рынком техосмотра

Вокруг законопроекта о передаче полномочий по контролю за рынком техосмотра (ТО) от Российского союза страховщиков (РСА) в ведение Росаккредитации разгорелись ведомственные споры, что привело к переносу рассмотрения инициативы в Государственной думе России.