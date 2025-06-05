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Петербургский дневник

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В Петербурге на внешнем кольце КАД произошло смертельное ДТП

В Петербурге на внешнем кольце КАД произошло смертельное ДТП

4 июня В среду, 4 июня, в 21:54 в Всеволожском районе, на 51 км внешнего кольца КАД, водитель автомобиля «Фольксваген», направляясь от Октябрьской набережной к автодороге «Кола», по неустановленным причинам столкнулся с грузовиком «ФАФ» с полуприцепом, который остановился в пробке на съезде на «Колу».

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