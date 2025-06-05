В Петербурге на внешнем кольце КАД произошло смертельное ДТП

4 июня В среду, 4 июня, в 21:54 в Всеволожском районе, на 51 км внешнего кольца КАД, водитель автомобиля «Фольксваген», направляясь от Октябрьской набережной к автодороге «Кола», по неустановленным причинам столкнулся с грузовиком «ФАФ» с полуприцепом, который остановился в пробке на съезде на «Колу».