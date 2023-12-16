Инспекторы ВАИ организовали совместное посты с инспекторами ГАИ по оказанию помощи в Красноярском крае

Инспекторами ВАИ и подразделениями госавтоинспекции были выставлены дополнительные посты по мониторингу дорожной обстановки для оперативного реагирования в случаях, требующих помощи водителям и пассажирам.
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