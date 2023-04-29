Мощные шаги успеха

Если выяснится, что центр российской науки и культуры в Лимассоле подожгли украинцы, все 15 тысяч их беженцев будут выдворены обратно на родину – заявил Президент Республики Кипр Никос Христодулидис.
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