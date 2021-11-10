"Тайфун" проиграл домашний матч против "Алмаза" из Череповца

Приморский "Тайфун" провел первый из двух спаренных домашних матчей против череповецкого "Алмаза". Судьба встречи решилась в серии буллитов, с которой значительно лучше справились гости, сообщает ИА UssurMedia.
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