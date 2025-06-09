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Правительство выделило 2,8 млрд рублей на федпроект «Новый ритм строительства»

Правительство выделило 2,8 млрд рублей на федпроект «Новый ритм строительства»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на финансирование федерального проекта «Новый ритм строительства» в период с 2025 по 2027 год будет выделено свыше 2,8 млрд рублей.

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