Резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма приняла Генассамблея ООН

На голосовании документ поддержали118 странНа заседании Генеральной ассамблеи ООН 19 декабря принята предложенная Россией резолюция о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом, расизмом, ксенофобией и связанной с этим нетерпимости.
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