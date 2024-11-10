Россияне задолжали почти 85 млрд рублей за капремонт

Рост долгов является очень серьезной проблемой По данным Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, задолженность россиян за капитальный ремонт многоквартирных домов увеличилась на 9,7% в третьем квартале и достигла 84,89 млрд рублей.
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