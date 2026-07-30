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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Де Минаур – 17-летнему Хьюитту после того, как обыграл его в Вашингтоне: «Удачи в ближайшие десять лет!»

Шестая ракетка мира Алекс де Минаур обыграл Круза Хьюитта во втором круге турнира в Вашингтоне со счетом 6:2, 6:3.

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